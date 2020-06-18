Венок от Ефремова появился на могиле Сергея Захарова, погибшего из-за актера
Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы, передал на могилу погибшего Сергея Захарова венок.
Знакомые семьи Захаровых рассказали, что заметили венок тогда, когда пришли на могилу на девять дней, сообщил "МК в Рязани".
Отмечается, что гражданская жена погибшего вынесла венок за ограду, однако через некоторое время он снова появился на могиле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.
Адвокат сообщил, что Ефремов после ДТП отказался от еды и потерял шесть килограмм.