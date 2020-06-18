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Венок от Ефремова появился на могиле Сергея Захарова, погибшего из-за актера

Люди
1,5 т.
Венок от Ефремова появился на могиле Сергея Захарова, погибшего из-за актера

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы, передал на могилу погибшего Сергея Захарова венок.

Знакомые семьи Захаровых рассказали, что заметили венок тогда, когда пришли на могилу на девять дней, сообщил "МК в Рязани".

Отмечается, что гражданская жена погибшего вынесла венок за ограду, однако через некоторое время он снова появился на могиле.

Могила Сергея Захарова

Могила Сергея Захарова

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияМосквааварияДТПсмертьМихаил Ефремов
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