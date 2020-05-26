На могиле Началовой тайно установили памятник: как он выглядит

Родственники покойной певицы Юлии Началовой тайно установили на ее могиле черный мраморный памятник.

Об этом сообщили в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. По словам инсайдеров, на нем можно увидеть любимую фотографию Юлии, даты жизни и пронзительные слова: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Кроме того, рядом с памятником поставили несколько вазонов для цветов.

Юлия Началова Фото: narodna-pravda.ua

Отмечается, что работы над монументом были завершены буквально на днях. Вокруг могилы даже не успели убрать все строительные материалы.

На могиле Началовой установили памятник Фото: НТВ

Напомним: ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева заявляла, что памятник на могиле Началовой появится только к лету, так как согласно регламенту Троекуровского кладбища, с ноября по март разрешено устанавливать только деревянные кресты. Кроме этого, задержка была обусловлена тем, что капитальные монументы устанавливаются только через год после захоронения, иначе установка может покоситься после осадки земли.

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