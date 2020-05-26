На могиле Началовой тайно установили памятник: как он выглядит

Родственники покойной певицы Юлии Началовой тайно установили на ее могиле черный мраморный памятник.

Об этом сообщили в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. По словам инсайдеров, на нем можно увидеть любимую фотографию Юлии, даты жизни и пронзительные слова: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Кроме того, рядом с памятником поставили несколько вазонов для цветов.

Юлия Началова Фото: narodna-pravda.ua

Отмечается, что работы над монументом были завершены буквально на днях. Вокруг могилы даже не успели убрать все строительные материалы.

На могиле Началовой установили памятник Фото: НТВ

Напомним: ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева заявляла, что памятник на могиле Началовой появится только к лету, так как согласно регламенту Троекуровского кладбища, с ноября по март разрешено устанавливать только деревянные кресты. Кроме этого, задержка была обусловлена тем, что капитальные монументы устанавливаются только через год после захоронения, иначе установка может покоситься после осадки земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.

Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.