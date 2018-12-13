''На маму похожа'': Марченко показала крестницу Путина

Скандальная украинская ведущая Оксана Марченко показала фото своей дочери, которая является крестницей президента Российской Федерации Владимира Путина. Снимок был сделан на презентации книги итальянского дизайнера Доменико Дольче под названием Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.
Фото ведущая разместила на своей странице в Instagram. Отметим, что Марченко редко показывает дочь в социальных сетях.
Ivona - bigmir)net
Друзья, в этом году многое в моей жизни было впервые. Это потрясающе, когда ты открываешь для себя что-то новое. Я стараюсь делиться с вами этим, но буду откровенной, мне всё еще не совсем понятно, кому это интересно😂. Я никак не привыкну, что сделанные наспех фотки обращают на себя ваше внимание. А если честно, я вообще не понимаю, чем на самом деле нужно делиться в Инстаграм, а чем нет? Напишите мне, что же вам действительно важно и полезно знать - и я попробую быть интересной. О многом я расскажу уже в будущем году. А сейчас, заканчивая "отчет" о поездке в Италию, хочу сказать, что на презентации книги Даша была рядом и это было классно😊 #оксанамарченко #oksanamarchenko #dolcegabbana #domenicodolce
По этим улочкам города можно гулять бесконечно. Представляете, в некоторых местах проходы между каменными домами настолько узки, что в них реально помещается всего лишь пара человек. А на до блеска "отполированных" мостовых и крошечных балконах красуются прекрасные горшки с цветами. . . . #оксанамарченко #дубровник #дубровникстарыйгород #играпрестолов #путешествие #путешествия #тревел #тревелблог #тревелблогер #круто #интересно #девушка #следуйзамной #следуй #oksanamarchenko #dubrovnik #dubrovnikoldtown #gameofthrones #travel #travelgirl #travelgram #travelblogger #travelblog #interesting #instagood
Hyser
ТСН
Udance
Пользователи сети отметили, что дочь Марченко очень на нее похожа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская ведущая Оксана Марченко на показе Dolce&Gabbana Alta Moda-2018 продемонстрировала шикарное красное платье.