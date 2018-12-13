''На маму похожа'': Марченко показала крестницу Путина

Скандальная украинская ведущая Оксана Марченко показала фото своей дочери, которая является крестницей президента Российской Федерации Владимира Путина. Снимок был сделан на презентации книги итальянского дизайнера Доменико Дольче под названием Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.

Фото ведущая разместила на своей странице в Instagram. Отметим, что Марченко редко показывает дочь в социальных сетях.

Ivona - bigmir)net

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ТСН

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Пользователи сети отметили, что дочь Марченко очень на нее похожа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская ведущая Оксана Марченко на показе Dolce&Gabbana Alta Moda-2018 продемонстрировала шикарное красное платье.