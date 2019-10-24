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25 октября • обновлено в 01:44
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"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым пикантным кадром.

Звезда позировала в откровенном платье с очень большим разрезом на бедре и обнаженной спиной, продемонстрировав роскошную фигуру.

"По кромке лезвия, я палевная бестия, туда, где весело, пропала без вести", – подписала она под фотографией, процитировав фразу из нового сингла.

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Светлана Лобода в откровенном наряде

Светлана Лобода в откровенном наряде

instagram/lobodaofficial

Поклонники пришли в восторг от анонса скорого выхода нового альбома и откровенной фотографии.

"Палевная бестия", "Какой взгляд! Прям сводит нас с ума", "О господи, что случилось", "На лице будто маска, но красиво", – отреагировали фолловеры.

"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром
"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром
"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром
Светлана Лобода в откровенном образе

Светлана Лобода в откровенном образе

instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в белье на сцене

Светлана Лобода в белье на сцене

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что Лобода перед каждым выступлением требует покупать ей новый чайник.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
Красота шоу-бизнес
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