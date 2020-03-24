На Красной площади пройдет гей-парад: Безруков отличился скандальным заявлением

Российский актер Сергей Безруков сделал странное заявление, комментируя поправки в конституцию РФ. Так, он заявил, что если их не внести, то "на Красной площади вместо парада Победы, пройдет гей-парад".

Свое мнение он выразил изданию "РИА".

"Мне жалко, что нельзя голосовать отдельно по каждой поправке. Но внимание к историческому наследию, к семье, к культуре очевидно и очень важно. Я боюсь, что если этого не будет в Конституции, то, не дай бог, может наступить время, когда нас будут называть "родитель номер один" и "номер два", Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии и тем самым перечеркнут наши заслуги перед всем миром в победе над фашизмом... И в конечном счете на Красной площади вместо парада Победы, пройдет гей-парад", — сказал Безруков.

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