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24 марта • обновлено в 20:09
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На Красной площади пройдет гей-парад: Безруков отличился скандальным заявлением

5.7т
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Российский актер Сергей Безруков сделал странное заявление, комментируя поправки в конституцию РФ. Так, он заявил, что если их не внести, то "на Красной площади вместо парада Победы, пройдет гей-парад".

Свое мнение он выразил изданию "РИА".

На Красной площади пройдет гей-парад: Безруков отличился скандальным заявлением

"Мне жалко, что нельзя голосовать отдельно по каждой поправке. Но внимание к историческому наследию, к семье, к культуре очевидно и очень важно. Я боюсь, что если этого не будет в Конституции, то, не дай бог, может наступить время, когда нас будут называть "родитель номер один" и "номер два", Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии и тем самым перечеркнут наши заслуги перед всем миром в победе над фашизмом... И в конечном счете на Красной площади вместо парада Победы, пройдет гей-парад", — сказал Безруков.

На Красной площади пройдет гей-парад: Безруков отличился скандальным заявлением

Как ранее писал OBOZREVATEL, телеведущий и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии.

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Автор
Мария Дидык
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Я уже не говорю о Ленд-лизе - если бы не эти поставки - неизвестно оказался бы СССР в Берлине в 1945? Не нужно завышать свои заслуги перед миром и забывать о заслугах других стран мира.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"перечеркнут наши заслуги перед всем миром в победе над фашизмом..." А ка-ца-пы вспоминают роль китайцев в победе во 2 мировой?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии". Он (Союз) давно приравнял себя к Германии - когда пакт Молотова - Риббентропа был подписан.
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