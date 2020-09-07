На концерте Земфиры умер мужчина

На концерте российской рок-певицы Земфиры Рамазановой умер мужчина от остановки сердца.

Инцидент произошел во время выступления исполнительницы в Санкт-Петербурге. Поклонника артистки вынесли из толпы без сознания, пишет "Пятый канал".

Дежурные врачи пытались привести мужчину в чувство, однако уже в карете скорой помощи мужчина скончался. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия. Пока певица никак не прокомментировала инцидент.

Выступление Земфиры в Санкт-Петербурге. Instagram фан-аккаунта Земфиры

Отметим, Земфира неоднократно попадала в конфликты, связанные с Украиной, хотя активно поддерживала страну. 2 апреля 2020 года певица была внесена в базу "Миротворец" за манипулирование общественно значимой информацией и отсутствие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский кинооператор Анатолий Лапшов, который снял фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Уотсона", скончался в ночь на 3 сентября на 72-м году жизни.

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