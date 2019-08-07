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На концерте Rammstein в Риге произошел пожар: появилось видео

1.2т Читать материал на украинском

На концерте немецкой рок-группы Rammstein в Риге загорелись декорации.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом Hue. На нем видно, как верхняя часть установленных на сцене декораций вспыхивает от пиротехнического шоу. По слухам, организаторам концерта удалось быстро потушить пламя (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар: появилось видео

Группа Rammstein

Фото: berlin24.ru

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар: появилось видео

Концерт Rammstein в Риге

Фото: facebook/AnatolyYavorsky

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Также уточняется, что другие зрители не подтвердили эти данные и заявили, якобы это было частью огненного шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гитаристы рок-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс публично поцеловались на сцене во время концерта на стадионе "Лужники" в Москве.

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Персоны
Тилль Линдеманн Рамштайн Rammstein
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