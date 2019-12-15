Фанаты Макса Коржа в России на концерте чуть не сожгли Ледовый дворец и себя вместе с ним. Видео

Во время выступления белорусского исполнителя Макса Коржа в Перми произошел пожар и потасовка фанатов с полицией.
Кроме того, после концерта случилась авария с участием автобуса с поклонниками музыканта, сообщает телеканал "Звезда".
Макс Корж
glavred.info
Возгорание произошло из-за того, что поклонники Коржа принесли на концерт файеры. После появления огня приехали пожарные, которые попытались потушить возгорание, но фанаты артиста отобрали у спасателей пожарный рукав.
Урегулировать конфликт удалось после подключения полиции и охраны. Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.
Кроме того, после концерта на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.
E1.ru
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве произошла массовая драка на стадионе "Динамо", где прошел концерт ранее запрещенного в Украине рэпера Макса Коржа. Инцидент произошел на фан-зоне, где собралось около десятка тысяч людей.
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