Фанаты Макса Коржа в России на концерте чуть не сожгли Ледовый дворец и себя вместе с ним. Видео

Во время выступления белорусского исполнителя Макса Коржа в Перми произошел пожар и потасовка фанатов с полицией.

Кроме того, после концерта случилась авария с участием автобуса с поклонниками музыканта, сообщает телеканал "Звезда".

Макс Корж glavred.info

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Возгорание произошло из-за того, что поклонники Коржа принесли на концерт файеры. После появления огня приехали пожарные, которые попытались потушить возгорание, но фанаты артиста отобрали у спасателей пожарный рукав.

Урегулировать конфликт удалось после подключения полиции и охраны. Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.

Кроме того, после концерта на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.

E1.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве произошла массовая драка на стадионе "Динамо", где прошел концерт ранее запрещенного в Украине рэпера Макса Коржа. Инцидент произошел на фан-зоне, где собралось около десятка тысяч людей.

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