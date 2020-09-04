На Ивлееву завели дело из-за алкоголя

На российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву завели дело за незаконную рекламу алкоголя.

Об этом сообщается на сайте Управления ФАС по Ленинградской области. По словам сотрудников ведомства, дело против Ивлеевой возбудили из-за рекламы итальянского вермута в начале выпуска Agentshow с участием певца Олега Газманова, что является нарушением рекламного законодательства. Отметим, что в отдельном фрагменте, который длится 15 секунд, телеведущая готовила коктейль (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара – в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в интернете согласно действующему законодательству запрещена", – рассказал Александр Евлампиев, врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России.

На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя (скриншот с видео)

Сама Ивлеева новость о нарушение не прокомментировала. Скорее всего, Анастасии придется выплатить штраф за рекламу, а скандальный ролик и вовсе удалить. Сейчас у данного выпуска Agentshow более двух миллионов просмотров.

lenobl.fas.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, сколько платят Ивлеевой за съемки одной программы "Орел и Решка".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!