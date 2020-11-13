На "Холостячке" разгорелся скандал из-за ребенка участника: мужчину выгнали из шоу и пригрозили юристами

В четвертом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ произошел скандал с одним из участников – Назаром Дзивульским. Выяснилось, что мужчина шесть лет скрывал от своего родного сына факт, что он является его отцом. Из-за обмана Дзивульского выгнали с проекта.

Инцидент выяснился в ходе пресс-конференции с Ксения Мишина и героями реалити. К актрисе обратилась бывшая супруга Назара, которая отметила, что тот раскрыл правду своему ребенку только за месяц до начала съемок "Холостячки". Подробнее об этом – читайте на OBOZREVATEL.

Подробности четвертого выпуска читайте по ссылке.

Интересно, что в одном из предыдущих выпусков Дзивульский даже познакомил Ксению с сыном. Тогда он рассказывал, что постоянно общается с ребенком и помогает ему. Мишину же смутило, что ребенок называет отца по имени.

Мишина выгнала одного из участников из-за скандала с ребенком. Instagram шоу "Холостячка"

Спустя несколько недель в проект обратилась бывшая жена участника шоу – Людмила – и указала, что Назар не участвует в жизни ребенка и ранее даже отказывался от него.

Мишину, в свою очередь, разозлил этот факт и она решила выяснить на публике все детали скандала.

"Я всегда с ним общался, но не мог найти правильного момента, когда раскрыть сыну правду. Я хотел сказать ему, что я его отец, когда он будет в сознательном возрасте. И меня бесит, что это обсуждали на камеру при всех", – высказался Дзивульский.

Мишина, в свою очередь, отметила, что Назар агрессивно отреагировал на ситуацию и осудила его за поступок. Она также подчеркнула, что "Назар – эмоционально нестабилен", и может потом начать выяснять отношения с матерью его ребенка.

Мишина выгнала Дзивульского из "Холостячки". Скриншот видео

"Ты скрывал от ребенка, что являешься его отцом. Нас что, всех так воспитывали, Будь для него другом, а не Назаром! Ребенок тебя по имени называет! У меня нет слов просто! Если ты будешь проявлять агрессию после шоу и выяснять отношения с Людмилой – будешь иметь дело с моими юристами!" – пригрозила Мишина.

Она также пожелала Людмиле сил дальше двигаться вперед и не потерять веру в мужчин.

В итоге Назар Дзивульский досрочно со скандалом покинул проект "Холостячка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники романтического реалити "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Назар Дзивульский и Александр Эллерт рассказали, что для них является самым сложным на проекте.