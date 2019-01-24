''На х**н туда ехать?'' Российскую телеведущую "унизили" в Давосе из-за Крыма

Российская телезвезда, ведущая и продюсер Тина Канделаки рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Артистка и общественный деятель возмутилась разговорам мировых политиков о России в частности, по ситуации в аннексированном Крыму. Об этом она высказалась в своем профиле в Insagram.

"На одной закрытой встрече час слушала, как учили Россию жить. В конце не выдержала, взяла слово и попросила поднять руки тех, кто был в Крыму лично. Поднялось несколько рук. Большинство наших. Я говорю, что ж вы все так говорите за Крым, а ни разу за все время даже не съездили туда. Посмотрели бы, с людьми поговорили", – упрекнула участников форума Канделаки.

Тина Канделаки Instagram @tina_kandelaki

Также она была оскорблена общением с активистами в Давосе, которые грубо ей ответили на предложение посетить оккупированный Россией полуостров.

"Я не троллю, я считаю, что так честнее. На выходе главный "активист" мне говорит, персонально, мол, не воспринимай. Я говорю, ок, но ты бы приехал. Ответ: "Мои родные из Украины сто лет назад уехали, на х**н мне туда возвращаться", – разразилась критикой телеведущая.

Тина Канделаки Instagram @tina_kandelaki

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