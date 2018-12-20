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''На х*а ты туда пошла?'' Никитюк рассказала о мучениях на ''Танцях з зірками''

1.2тЧитать материал на украинском

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала правду о шоу "Танці з Зірками". Она заявила, что каждый эфир для нее был "последним".

Никитюк отметила, что ей было сложно и даже бывали случаи, когда она забывала танец прямо на паркете. Об этом звезда рассказала в шоу "Слава +".

''На х*а ты туда пошла?'' Никитюк рассказала о мучениях на ''Танцях з зірками''

ХОЧУ.ua

На вопрос журналиста о том, почему она решила пойти на шоу, Никитюк заявила, что без таких проектов невозможно развиваться и учиться.

"Это гонка, понимаешь? Это приключение, которое бывает только один раз. Ты можешь взять участие в таком шоу только однажды", - говорит Никитюк.

Она отметила, что на проекте ей было очень сложно.

"Шоу "Танці з Зірками" - це шоу не про танці. Любое шоу ориентировано на раскрытие образа, на продвижение человека из пункта "А" в пункт "Б". Мне было очень страшно. Я, будучи лицом "Нового канала" пошла на проект другого холдинга. Я вобще не умела этого делать и это не моя зона комфорта. Я знала, что будет сложно, но не думала, что настолько", - отметила ведущая.

Good morning my friends🙂 Про наше танго-обниманго вкратце...листайте фото💃 Постановка @andrii_dykyi (Надеюсь не опозорили🙈) Танцоры @ezhov_maksim_ і #женщинаТоршер 😁 Style @olgaslon P.s. Вчора в мене був важкий день і ви це знали;( ви голосували за нашу пару, а найголовніше підтримали мене у важку хвилину! Я вважаю що називати вас "підписники" після цього мало! Ви моя "інтернетРодина"😁Дякую❤️#ladyле💋 #леся #танціззірками #хтозверху #хтопротиблондинок #орелирешка

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк рассказала о таинственном возлюбленном, которого тщательно скрывает от публики.

Персона
Леся Никитюк
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