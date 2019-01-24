"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным снимком. На нем она позирует в красном платье с глубоким декольте и солнцезащитных очках.

Пользователи сети отметили, что артистка выглядит очень откровенно. Фото Седокова разместила на своей странице в Instagram.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Ужас, как доярка", "Не красивая грудь, чересчур", "Совсем крыша едет", "На грани порно", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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