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"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье

1.6тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным снимком. На нем она позирует в красном платье с глубоким декольте и солнцезащитных очках.

Пользователи сети отметили, что артистка выглядит очень откровенно. Фото Седокова разместила на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

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"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье

"Ужас, как доярка", "Не красивая грудь, чересчур", "Совсем крыша едет", "На грани порно", - пишут в сети.

"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье
"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье
"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье
"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье
"На грани порно": Седокова показала грудь в откровенном платье

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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