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Кароль и Балан вместе? Видео романтического момента на "Голосі країни-9"

1.5тЧитать материал на украинском

Звездные тренера проекта "Голос країни-9" поп-певица Тина Кароль и популярный певец Дан Балан (Dan Balan) во время финальных вокальных "боев" станцевали свой первый романтический танец.

Так, во время 9 выпуска от 17 марта молдавский певец пригласил артистку станцевать под выступление его подопечных Софии Шафир, Самуэля Грилли и Гиоргия Дарахвелидзе, которые исполняли знаменитую композицию "Батарейка" и "Shape of my heart" (видео смотрите ниже).

Кароль и Балан вместе? Видео романтического момента на "Голосі країни-9"

Тина Кароль и Дан Балан

Фото: скриншот с видео

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Также отметим, что в течение всего эфира Дан постоянно восхищался внешним видом Кароль. Особенно его внимание привлек обруч певицы. Он сравнил его с аурой, а саму Тину назвал святой.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Monatik’а — девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар и Александр Мороз — произвели своим номером настоящий фурор, заставив своего наставника расплакаться. Выступление дуэта назвали сильнейшим в "боях" 9 сезона.

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Персоны
Тина КарольДан Балан
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