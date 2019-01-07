На глазах у близких: в США скончался легендарный актер

В США в возрасте 86 лет скончался легендарный британский актер Уильям Морган Шеппард.

Об этом рассказал в Instagram его сын, актер Марк Шеппард, уточнив, что это произошло 6 января в Лос-Анджелесе.

"Он был срочно отправлен в больницу и скончался в 18:30, моя мать была рядом с ним. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать", – уточнил он.

Уильям Морган Шеппард

Шеппард- младший рассказал, что перед госпитализацией он провел время с отцом, который был очень рад видеть своего сына.

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"Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад видеть нас. Мы вышли и отправились домой", – отметил он.

Уильям Морган Шеппард родился в Лондоне, получил образование в Ирландии. Во время Корейской войны не попал на фронт из-за проблем со зрением, что не помешало ему пойти на службу в британский флот. После операции на глаз, он всю жизнь снимался с протезом.

Актер 12 лет сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией, а в 1966 году дебютировал на Бродвее. А на экране впервые появился в 1962 году, и сыграл с того момента более чем в 170 лентах.

Он снимался в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча, а известность ему принесли роли в сериалах "Доктор кто" и "Звездный путь".

"Доктор Кто", 6 сезон. Эпизод со смертью доктора

Уильям Шеппард, "Звездный путь"

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