На глазах у близких: в США скончался легендарный актер

В США в возрасте 86 лет скончался легендарный британский актер Уильям Морган Шеппард.
Об этом рассказал в Instagram его сын, актер Марк Шеппард, уточнив, что это произошло 6 января в Лос-Анджелесе.
"Он был срочно отправлен в больницу и скончался в 18:30, моя мать была рядом с ним. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать", – уточнил он.
Уильям Морган Шеппард
Шеппард- младший рассказал, что перед госпитализацией он провел время с отцом, который был очень рад видеть своего сына.
"Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад видеть нас. Мы вышли и отправились домой", – отметил он.
We went to spend some time with my father today. Though he couldn’t speak, we held hands, he laughed and was so happy to see us. We left and came home. A good day. He was rushed to hospital and passed at 6:30pm, my mother by his side. I am so grateful that he didn’t have to suffer any longer. Thank you for all your kind thoughts, love and prayers.
Уильям Морган Шеппард родился в Лондоне, получил образование в Ирландии. Во время Корейской войны не попал на фронт из-за проблем со зрением, что не помешало ему пойти на службу в британский флот. После операции на глаз, он всю жизнь снимался с протезом.
Актер 12 лет сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией, а в 1966 году дебютировал на Бродвее. А на экране впервые появился в 1962 году, и сыграл с того момента более чем в 170 лентах.
Он снимался в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча, а известность ему принесли роли в сериалах "Доктор кто" и "Звездный путь".
"Доктор Кто", 6 сезон.
Эпизод со смертью доктора
Уильям Шеппард, "Звездный путь"
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