''На фоне Украины мы живем лучше'': российский артист оправдал нищету в стране

Если сравнивать Россию с Африкой, то страна живет "неплохо". Гораздо лучше россияне живут и на фоне соседней Украины.

Так российский музыкант, автор песен Юрий Лоза ответил на вопрос журналистов Aif.ru, почему в России, богатой ресурсами, такой высокий процент бедности.

Фото: aif.ru

"Смотря с кем сравнивать, — заявил музыкант. — Если с Африкой, мы живем неплохо. На фоне соседней Украины живем гораздо лучше".

При этом Лоза подчеркнул, что россияне способны стать самыми богатыми, для этого их достаточно лишь простимулировать.

"Нас достаточно простимулировать что-то производить, и мы завалим этим весь мир. И будем самые богатые. При грамотном управлении это достижимо за 5-7 лет. До революции Россия была одной из самых сильных аграрных стран и кормила пол-Европы. Темпы роста экономики в России до 1913 года были самые высокие в мире, был самый высокий процент прироста производства", — добавил он.

Украинцы же, по словам Лозы, сами разобрали свою страну.

"В 91-м экономический потенциал Украины был сопоставим с потенциалом Германии. Там была самая сильная армия, самое передовое вооружение на всем постсоветском пространстве. Но к 2014 году Украина продала или разрушила все, что только можно. Украинцы сами разбазарили свою страну. И поэтому Майдан потребовался для того, чтобы на кого-нибудь перевести стрелки. Перевели на Россию", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, модераторы социальной сети Facebook заблокировали страницу скандального российского музыканта Юрия Лозы. Новость ничуть не расстроила комментаторов, которые лишь высмеяли неудачу Лозы.

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