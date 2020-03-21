На песенном конкурсе Евровидение, который перенесли на 2021 год из-за вспышки коронавируса в Европе, участники не смогут спеть утвержденные в 2020 году песни.

Организаторы заявили, что все конкурсанты должны написать новые треки. Такое решение озвучил Европейский союз вещателей на официальной странице Евровидения в Facebook (смотрите также видео в конце новости).

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в 2020 году, не будут допущены к конкурсу. Следовательно, украинцы Go_A не смогут исполнить свой хит "Соловей", а россияне Little Big – нашумевшую композицию Uno.

Более того, страны-участницы могут изменить утвержденного для Евровидения-2020 участника и отправить в следующем году на конкурс совершенно других певцов.

Помимо этого, организаторы Евровидения также указали, что творчество участников, которые должны были выступить на конкурсе в 2020 году также не останется без внимания. В настоящее время они думают над способом, как донести песни нынешних конкурсантов к зрителям в каких-то новых формах.

Напомним, Евровидение-2020 должно было состояться 12, 14 и 16 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

Смотрите ролики Go_A и Little Big с песнями для Евровидения-2020:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.

В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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