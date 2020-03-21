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21 марта • обновлено в 11:11
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На Евровидении запретили петь "Соловей" и Uno: организаторы приняли жесткое решение по конкурсу

9.5т
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На песенном конкурсе Евровидение, который перенесли на 2021 год из-за вспышки коронавируса в Европе, участники не смогут спеть утвержденные в 2020 году песни.

Организаторы заявили, что все конкурсанты должны написать новые треки. Такое решение озвучил Европейский союз вещателей на официальной странице Евровидения в Facebook (смотрите также видео в конце новости).

На Евровидении запретили петь "Соловей" и Uno: решение организаторов

Песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в 2020 году, не будут допущены к конкурсу. Следовательно, украинцы Go_A не смогут исполнить свой хит "Соловей", а россияне Little Big – нашумевшую композицию Uno.

Более того, страны-участницы могут изменить утвержденного для Евровидения-2020 участника и отправить в следующем году на конкурс совершенно других певцов.

Помимо этого, организаторы Евровидения также указали, что творчество участников, которые должны были выступить на конкурсе в 2020 году также не останется без внимания. В настоящее время они думают над способом, как донести песни нынешних конкурсантов к зрителям в каких-то новых формах.

Напомним, Евровидение-2020 должно было состояться 12, 14 и 16 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

Смотрите ролики Go_A и Little Big с песнями для Евровидения-2020:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.

  • В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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Автор
Ева Романова
Темы
Коронавирус Евровидение-2020
Персона
Go_A
Теги
Евровидение карантин
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатые типа журналисты даже мысль правильно сформулировать не могут.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Надо же: ольгинским - и до конкурса дело есть!))) А в реалии даже хорошо, что Соловья уберут - шансы появятся, да и поводы для раздора публики из-за двояко воспринимаемых строчек автора - тоже только в плюс.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Но от Little Big, кстати, можно ожидать повторной поездки, где для нового клипа используют прежний способ движки ног - этого-то правила не запрещают, думаю, а выбора, подобного украинскому - в РФ нет, за граждан там есть кому выбирать, их и не спрашивают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Организаторы заявили, что все конкурсанты должны написать новые треки". Но запретили петь только Соловей и Uno, если верить заголовку
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