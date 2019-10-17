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17 октября • обновлено в 17:32
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Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение прокомментировали решение Киева запретить участие украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года.

Так, по их словам, такое нововведение не является дискриминационным. Ведь каждый участвующий вещатель вправе самостоятельно отбирать артистов на конкурс, сообщает ТАСС.

Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

Фото: glavnoe.ua

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"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе", — сказали организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

  • 25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

  • Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа — группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

  • Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

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Место
Украина
Тег
Евровидение
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70rus xxx
70rus xxx
Вы сперва определитесь.То -"решение Киева запретить участие украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года.)))То-....."не является дискриминационным. Ведь каждый участвующий вещатель вправе самостоятельно отбирать артистов на конкурс))).Вот как это понять?
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