Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение прокомментировали решение Киева запретить участие украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года.

Так, по их словам, такое нововведение не является дискриминационным. Ведь каждый участвующий вещатель вправе самостоятельно отбирать артистов на конкурс, сообщает ТАСС.

Фото: glavnoe.ua

"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе", — сказали организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа — группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

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