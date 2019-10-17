Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение прокомментировали решение Киева запретить участие украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года.
Так, по их словам, такое нововведение не является дискриминационным. Ведь каждый участвующий вещатель вправе самостоятельно отбирать артистов на конкурс, сообщает ТАСС.
Фото: glavnoe.ua
"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе", — сказали организаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.
25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.
Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа — группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.
Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.
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