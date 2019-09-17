"На этом месте мог быть я": Харчишин напугал сеть фото с ДТП

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин чуть не попал в серьезное ДТП, от которого его спас собственный автомобиль.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, показав фото с места аварии, участниками которой стали другие машины.

"На его месте мог быть я. Дядя на фуре тупо стоял в левой полосе. Я ехал за Nissan, который не успел выскочить. У меня сработала система Pilot Assist, Volvo затормозила сама. Я выскочил на безопасный остров между полосами, чтобы в меня не въехал какой-нибудь замечтавшийся, вышел и направился к пострадавшим", – рассказал он.

Валерий Харчишин чуть не попал в аварию instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

По словам Харчишина, из помятой иномарки навстречу вылез совершенно не растерянный парень, который сразу же обратился к музыканту.

"О, Валера, а забери пассажиров до метро". А у одного из руки фигачит юшка. Везу пассажиров. Милые и напуганные люди. У каждого, кроме этого, свое маленькое счастье-несчастье. Девушка не замечает, что из царапины на коленке течет кровь. Говорит, что едет увольняться с работы, просит селфи на память и улыбается. Другая – счастлива, потому что не опоздала на работу. Молчал только парень, сидевший на заднем сиденье. Думаю, ну пережил шок, бледный", – продолжил Харчишин.

Валерий Харчишин за рулем авто instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Музыкант только позже понял, что парень просто стеснялся поднять подголовник в машине, который давил ему в затылок.

"Но мораль этой басни такова. Подобные "догонялки" случаются в 80% от общего количества ДТП. Кто бы что ни говорил о плохих дорогах, никчемное поведение водителей (не все такие) и другие причины, основная – человеческий фактор. Человек – не робот и не всегда способен своевременно реагировать в такие моменты. Я – не исключение, потому что тоже не успел, за меня это сделал мой автомобиль", – добавил он.

Харчишин подвел итог, что его спас Volvo, производитель которого устанавливает во все свои машины систему City Safety еще с 2008 года. Тем не менее, другие компании премиум-класса пока не торопятся обезопасить своих клиентов на дорогах, потому что они могут зарабатывать на людях.

"В ЕС на законодательном уровне оснастили все грузовики функцией экстренного торможения и уже готовят закон, чтобы обязать всех производителей с 2022 устанавливать спасительный приложение. Если в Украине такого закона не будет – это продолжит укоренять право на безопасность, как на роскошь", – резюмировал он.

В комментариях поклонники Харчишина вздохнули с облегчением, что все завершилось "хэппи-эндом". "Слава Богу, все обошлось", "Тебя хранит Бог", "Ангел-хранитель", "Боже, какой ужас. Слава Богу, что все закончилось хорошо", – ответили поклонники.

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