"На этом месте мог быть я": Харчишин напугал сеть фото с ДТП

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин чуть не попал в серьезное ДТП, от которого его спас собственный автомобиль.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, показав фото с места аварии, участниками которой стали другие машины.
"На его месте мог быть я. Дядя на фуре тупо стоял в левой полосе. Я ехал за Nissan, который не успел выскочить. У меня сработала система Pilot Assist, Volvo затормозила сама. Я выскочил на безопасный остров между полосами, чтобы в меня не въехал какой-нибудь замечтавшийся, вышел и направился к пострадавшим", – рассказал он.
Валерий Харчишин чуть не попал в аварию
instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
По словам Харчишина, из помятой иномарки навстречу вылез совершенно не растерянный парень, который сразу же обратился к музыканту.
"О, Валера, а забери пассажиров до метро". А у одного из руки фигачит юшка. Везу пассажиров. Милые и напуганные люди. У каждого, кроме этого, свое маленькое счастье-несчастье. Девушка не замечает, что из царапины на коленке течет кровь. Говорит, что едет увольняться с работы, просит селфи на память и улыбается. Другая – счастлива, потому что не опоздала на работу. Молчал только парень, сидевший на заднем сиденье. Думаю, ну пережил шок, бледный", – продолжил Харчишин.
Валерий Харчишин за рулем авто
instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
Музыкант только позже понял, что парень просто стеснялся поднять подголовник в машине, который давил ему в затылок.
"Но мораль этой басни такова. Подобные "догонялки" случаются в 80% от общего количества ДТП. Кто бы что ни говорил о плохих дорогах, никчемное поведение водителей (не все такие) и другие причины, основная – человеческий фактор. Человек – не робот и не всегда способен своевременно реагировать в такие моменты. Я – не исключение, потому что тоже не успел, за меня это сделал мой автомобиль", – добавил он.
Харчишин подвел итог, что его спас Volvo, производитель которого устанавливает во все свои машины систему City Safety еще с 2008 года. Тем не менее, другие компании премиум-класса пока не торопятся обезопасить своих клиентов на дорогах, потому что они могут зарабатывать на людях.
"В ЕС на законодательном уровне оснастили все грузовики функцией экстренного торможения и уже готовят закон, чтобы обязать всех производителей с 2022 устанавливать спасительный приложение. Если в Украине такого закона не будет – это продолжит укоренять право на безопасность, как на роскошь", – резюмировал он.
В комментариях поклонники Харчишина вздохнули с облегчением, что все завершилось "хэппи-эндом". "Слава Богу, все обошлось", "Тебя хранит Бог", "Ангел-хранитель", "Боже, какой ужас. Слава Богу, что все закончилось хорошо", – ответили поклонники.
На його місці міг бути я. Дядько на фурі тупо стояв у лівій смузі. Я їхав за Нісаном, котрий не встиг вискочити. В мене спрацювала система #pilotassist ,#volvo загальмувала сама. Я вискочив на безпечний острів між смугами, аби в мене не в’їхав якийсь замріяний, вийшов та направився до постраждалих. З Нісану вилазить на диво нерозгублений чувак і каже: - О, Валєра, а забери пасажирів до метро🧘🏻♂️ А у самого з руки фігачить юшка. Везу пасажирів. Милі та налякані люди. У кожного, окрім цього, своє маленьке щастя-нещастя. Дівчина не помічає, що з подряпини на коліні тече кров. Каже, що їде звільнятися з роботи, просить селфі на пам’ять і посміхається. Інша щаслива, бо не спізнилась на роботу. Мовчав лиш хлопець, що сидів на задньому сидінні. Думаю, ну пережив шок, блідий... Аж потім зрозумів, коли він вийшов, шо чувак посоромився підняти складений підголовник, який тиснув йому в потилицю, від чого бідолашний сидів наче з перебитою шиєю🤦♂️ Але мораль цієї басні така. Подібні "доганялки" трапляються у 80% від загальної кількості ДТП. Хто б там що не говорив про погані дороги, нікчемну поведінку водіїв(не всі такі)та інші причини, основна - людський фактор. Людина - не робот і не завжди здатна своєчасно реагувати у такі моменти. Я не виняток, бо теж не встиг, а за мене це зробив мій автомобіль. До чого я. #volvocars базово встановлюють на свої авто систему City Safety з 2008 року. До цієї ініціативи не поспішають долучатися інші преміум бренди. Бо на цьому ж можна заробити. Шоб ви розуміли, ціна питання, якщо не говорити про заробіток, - кілька сотень на програму, радар та датчик.Так, якщо функція стає базовою - тягне на здорожчання авто на кілька сотень. Але, на ті ж самі сотні більше врятованих життів та здоров`я. На тисячі менше запізнень з причини заторів. Більше вільного часу поліції для здійснення реально серйозних справ. На мільйони менше відшкодувант на відновлення авто. У ЄС на законодавчому рівні оснастили усі вантажівки функцією екстреного гальмування та вже готують закон аби зобов’язати усіх виробників з 2022 року встановлювати рятівний застосунок. Якщо в Україні такого закону не буде - це продовжить укорінювати право на безпеку, як на роскіш
Как сообщал OBOZREVATEL,
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.