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30 октября • обновлено в 11:50
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"На Джокера похожа": Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото. На нем она позировала в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.

Кроме того, поклонники артистки обратили внимание на то, что лицо певицы очень изменилось и предположили, что она слишком увлеклась пластическими операциями. Фото Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

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"Скоро рот будет до ушей. Зачем так себя уродовать", "То голая, то в пижаме", "Лицо изменилось. Улыбка Буратино", "На Джокера похожа", "Рот уже, как у Сергея Зверева. Зачем нужно себя так переделывать", "В кого она превращается", - пишут в сети.

'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности
'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности
'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности
'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности
'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности
'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Ани Лорак
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