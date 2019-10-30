'На Джокера похожа': Лорак взбудоражила поклонников изменениями во внешности

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фото. На нем она позировала в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.

Кроме того, поклонники артистки обратили внимание на то, что лицо певицы очень изменилось и предположили, что она слишком увлеклась пластическими операциями. Фото Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

"Скоро рот будет до ушей. Зачем так себя уродовать", "То голая, то в пижаме", "Лицо изменилось. Улыбка Буратино", "На Джокера похожа", "Рот уже, как у Сергея Зверева. Зачем нужно себя так переделывать", "В кого она превращается", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!