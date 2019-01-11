На что потратить $150 млрд: СМИ назвали самые дорогие приобретения Джеффа Безоса

В сети не утихает ажиотаж вокруг внезапного развода самого богатого человека на Земле, основателя торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса с супругой Маккензи. В браке пара прожила около 25 лет.

Затронув тему раздела имущества, журналисты издания Business Insider также выяснили, какими были самые дорогие приобретения бизнесмена, которому приписывают состояние в 150 миллиардов долларов.

Согласно источнику, Безос является владельцем пяти домов и трех квартир в разных регионах США. В конце 90-х в округе Медина он приобрел два особняка. За первый дом площадью 2000 квадратных метров бизнесмен выложил $10 млн. Второй особняк находится возле озера Вашингтон, его общая площадь составляет 771 квадратный метр.

В середине 2000-х основатель Amazon купил два дома в одном из самых престижных районов в Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз. Их общая стоимость составила $37,3 млн. В городе Ван-Хорн, который находится на западе штата Техас, в свое время Безос приобрел ранчо площадью в 30 тысяч акров, а в Вашингтоне в районе Калорама - текстильный музей за $23 млн.

Джефф и Маккензи Безос

Джефф Безос является владельцем еще трех квартир, которые он приобрел в 1999 году. Их общая стоимость составляет порядка $7,6 млн.

Несколько лет назад Безос приобрел двигательный самолет бизнес-класса Gulfstream G-650ER. Его стоимость составила $65 млн долларов. На борту могут поместиться до 18 пассажиров, пролететь без заправки он может более 13 тыс. км.

На данный момент Безос является владельцем самого известного интернет-сервиса в мире Amazon. Также с 2000 года ему принадлежит частная аэрокосмическая компания Blue Origin, которая находится в городе Ван-Хорн. А в 2013 году бизнесмен приобрел американскую газету The Washington Post за $250 млн.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Джефф и Маккензи Безос прожили в браке почти 25 лет. За время брака у супругов родились трое детей, всего жа пара воспитывала четверых — родных сыновей и одну приемную дочь. Причиной развода миллиардера с женой якобы стал его тайный роман. Согласно информации СМИ, Безос уже восемь месяцев встречается с телеведущей и актрисой Лорен Санчес.

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