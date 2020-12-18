На чистую воду: как выглядят известные плюс-сайз модели без фотошопа

Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Анастасия Квитко и другие пышные модели показали, как выглядят в реальности, а не на фото глянцевых журналов.

Бодипозитив стал настоящим прорывом в моде. Ряды стройных и высоких моделей потеснили женщины с разными фигурами и ростом. Однако, не все модельные компании и бренды выступают за естественную красоту, а поэтому нещадно правят фотографии плюс-сайз манекенщиц с помощью графических редакторов. OBOZREVATEL собрал фото без ретуши пяти самых известных в мире моделей с пышными формами.

Эшли Грэм, 33 года, 91 кг

Грэм утверждает, что ее карьера модели началась именно после отказа от всех диет. Сейчас параметры Эшли 107-76-117, а на счету у нее контракты с такими журналами как Glamour, Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar, Lane Bryant, Elle UK и другими. Именно она стала первой plus-size моделью на многих обложках глянца, на которых раньше были только модели с параметрами 90-60-90. При этом, фотографии Эшли подвергаются серьезной обработке: фотографы не только заметно уменьшают объемы Грэм, но и разглаживают ярко выраженный целлюлит.

Искра Лоуренс, 30 лет, 88 кг

Английская фотомодель является главным редактором сайта Runway Riot, на котором рассказывает информацию о моде для женщин всех форм и размеров. Раньше искра была обычной моделью со стандартной внешностью, но настоящая знаменитость к ней пришла с набором веса. При этом, Лоуренс публикует снимки без обработки в своем блоге и настаивает на том, чтобы ее фигуру не ретушировали другие паблики.

Тесс Холлидей, 35 лет, 155 кг

При росте 165 см Тесс Холлидей весит 130 кг. Ранее она прославилась как модель с самым большим весом – 155 кг. Тесс никогда не была худышкой, а в школе часто подвергалась нападению сверстников из-за своей полноты. Однако пышка выросла и доказала всем, что в любом весе можно быть не только красивой, но и желанной. Сейчас у Холлидей есть контракты с известными брендами и семья, которой только можно завидовать.

Анастасия Квитко, 26 лет, 71 кг

Российская модель при весе 71 кг имеет параметры 95-63-104. В ее блоге в Instagram многие фолловеры отмечают, что ее тонкая талия и большая грудь – результат пластических операций. Несмотря на это, карьеру модели с размером плюс Квитко все же удалось построить. На ее счету съемки в известных журналах RHYME Magazine и в Kanye West Clothing. Однако в жизни звезда Instagram имеет совсем другой вид, чем на фото.

Денис Бидо, 34 года, 93 кг

Лицо и тело Levi’s, Forever 21 и других брендов также имеет заметно выдающиеся формы, которые на снимках глянца выглядят совсем иначе, чем в жизни. В соцсети модель часто демонстрирует растяжки на животе и другие несовершенства своего тела, на своем примере показывая, что нужно любить себя со всеми недостатками.

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