"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, разозлила сеть новым откровенным клипом. Так, артистка сняла видео на песню "Петли-поцелуи".

Пользователи сети отметили, что Королева напомнила им Ольгу Бузову. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале артистки.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Пользователи сети отметили, что видео получилось пошлым.

"Кроме секса, уже больше нет тем у Наташи для творчества получается", "Наташа не пойте такие песни. Вы же народная артистка.Вам звание не за это дали. Надо быть разборчивее. Вам не 15. У вас есть выбор", "Наташа вы мне очень нравитесь, но этот эксперимент не удачный. Бузову напоминает﻿", "Сразу подумала- Бузова!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019. Так, артистка бурно отреагировала на отказ Украины участвовать в Евровидении.

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