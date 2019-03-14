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"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, разозлила сеть новым откровенным клипом. Так, артистка сняла видео на песню "Петли-поцелуи".

Пользователи сети отметили, что Королева напомнила им Ольгу Бузову. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале артистки.

"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Скриншот из видео

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"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Скриншот из видео

"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Скриншот из видео

"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Скриншот из видео

"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Скриншот из видео

Пользователи сети отметили, что видео получилось пошлым.

"Кроме секса, уже больше нет тем у Наташи для творчества получается", "Наташа не пойте такие песни. Вы же народная артистка.Вам звание не за это дали. Надо быть разборчивее. Вам не 15. У вас есть выбор", "Наташа вы мне очень нравитесь, но этот эксперимент не удачный. Бузову напоминает﻿", "Сразу подумала- Бузова!", - пишут в сети.

"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом
"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом
"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом
"На Бузову похожа": звезда-перебежчица из Украины разозлила сеть пошлым клипом

Как ранее писал OBOZREVATEL, Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019. Так, артистка бурно отреагировала на отказ Украины участвовать в Евровидении.

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