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21 февраля • обновлено в 08:39
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"На Аллегрову похожа": Седокову разгромили в сети из-за новой прически

2.3т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, кардинально изменила образ – отстригла челку и высветлила волосы.

Фотографией своего преображения знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

Новости
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото

"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею", – такой подписью Седокова сопроводила снимок, предложив поклонникам оценить ее новую стрижку.

Впрочем, реакция фанатов была отрицательной. Большинство подписчиков раскритиковали новый образ Анны, отметив, что с такой прической певица выглядит гораздо старше.

Кроме того, некоторые пользователи начали сравнивать внешность артистки с другими звездами – Сергеем Зверевым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.

"Такая тетя Аня сразу стала", "На Машу Распутину стала похожа. Не, Ань, не твое", "Некрасивая челка", "Будешь выглядеть мамой Яниса с челкой", "Очень на Зверева похожа", "Сразу плюс 10 лет", писали пользователи.

Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически
Седокову разгромили в сети из-за новой прически

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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