"На Аллегрову похожа": Седокову разгромили в сети из-за новой прически

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, кардинально изменила образ – отстригла челку и высветлила волосы.

Фотографией своего преображения знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

"Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею", – такой подписью Седокова сопроводила снимок, предложив поклонникам оценить ее новую стрижку.

Впрочем, реакция фанатов была отрицательной. Большинство подписчиков раскритиковали новый образ Анны, отметив, что с такой прической певица выглядит гораздо старше.

Кроме того, некоторые пользователи начали сравнивать внешность артистки с другими звездами – Сергеем Зверевым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.

"Такая тетя Аня сразу стала", "На Машу Распутину стала похожа. Не, Ань, не твое", "Некрасивая челка", "Будешь выглядеть мамой Яниса с челкой", "Очень на Зверева похожа", "Сразу плюс 10 лет", – писали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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