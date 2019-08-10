"На 11 неделе?" Каменских в коротеньких шортах вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников стильным образом.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует во время отдыха с мужем Алексеем Потапенко (Потап) на улочках фешенебельного курорта Порто-Черво.

Для снимка Каменских выбрала коротенькие шорты, чтобы показать стройные ножки, рубашку легкого кроя и сумку с бахромой, добавив к образу массивные сережки.

"Действительно чудесно", – кратко подписала певица, вызвав ажиотаж в комментариях стильным курортным образом. Некоторые заподозрили певицу в беременности.

"Настя, ты великолепна", "Красоточка", "Крутой образ", "Настя на 11 неделе", – отреагировали фанаты, которые с нетерпением ждут, когда у Насти и Потапа родится ребенок.

Потап и Каменских instagram /kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских заинтриговала поклонников новым фото. Пользователи заметили странный рубец, из-за чего у них возникло много вопросов.

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