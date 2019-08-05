"Мы знали, но не были готовы": смерть Вилли Токарева всполошила звезд в России

4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. Множество его коллег по сцене опубликовали трогательные посты и рассказали об артисте в сети.

Сергей Шнуров посвятил умершему артисту стих, а Катерина Голицына поделилась трогательными воспоминаниями на своей странице в Instagram.

Вилли Токарев ТАСС

Музыкант Сергей Шнуров посвятил артисту стихотворение.

Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой.

"Мы знали, мы понимали, мы не были готовы... хотелось чуда. Хотя, он и был самое настоящее чудо и в жизни, и в творчестве. Сосредоточие самой светлой и мощной энергетики, харизмы, жизнелюбия, человеколюбия, умения слушать и выслушать, сочувствовать, советовать", - написала певица Катерина Голицына.

"Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом", - пишет Любовь Успенская.

Многие другие артисты также выразили свои соболезнования.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

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