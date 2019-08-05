"Мы знали, но не были готовы": смерть Вилли Токарева всполошила звезд в России

4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. Множество его коллег по сцене опубликовали трогательные посты и рассказали об артисте в сети.
Сергей Шнуров посвятил умершему артисту стих, а Катерина Голицына поделилась трогательными воспоминаниями на своей странице в Instagram.
Вилли Токарев
ТАСС
Музыкант Сергей Шнуров посвятил артисту стихотворение.
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой.
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, Студентами вино в параднике. Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем. В магнитофоне села батарейка, Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой. А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка. Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.
"Мы знали, мы понимали, мы не были готовы... хотелось чуда. Хотя, он и был самое настоящее чудо и в жизни, и в творчестве. Сосредоточие самой светлой и мощной энергетики, харизмы, жизнелюбия, человеколюбия, умения слушать и выслушать, сочувствовать, советовать", - написала певица Катерина Голицына.
Мы знали, мы понимали, мы не были готовы... хотелось чуда. Хотя, ОН и был самое настоящее ЧУДО- и в жизни , и в творчестве. Сосредоточие самой светлой и мощной энергетики, харизмы, жизнелюбия,,человеколюбия, умения слушать и выслушать, сочувствовать, советовать. Мастер, Маэстро, давший дорогу на сцену многим сегодня заслуженно Заслуженным и Народным. А сам был Всенародным и останется таким всегда. В моем телефоне номер телефона и фамилия Токарев Вилли. Но, набрав номер, я уже никогда не услышу его голос. Прощайте, Вилли Иванович! Вечная память! #токарев #виллитокарев #катеринаголицына #вечнаяпамять #любим #помним #вечная #жизнь #песни #музыка #шансон #радиошансон #шансонтв
"Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом", - пишет Любовь Успенская.
Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом. Вилли написал для меня такие бессмертные хиты, как: "Люба-Любонька", "Ещё не поздно-Ещё не рано", "Любимый". Как-то я спросила его: "Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте и жить как молодой, крепкий парень?". А он мне говорил: "Никакого секрета нет! Я утром на завтрак ем бутерброд с колбаской, выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и не больше". Он прожил долгую жизнь, оставил после себя огромный след. Он не просто был талантливым и гениальным. Он остался бессмертным, ведь его наследие, его творчество, его стихи - будут жить вечно, не давая даже маленькой возможности, позабыть этого неповторимого человека. Мне очень больно, я плачу. Выражаю свои соболезнования родным и близким, тем, кто сегодня с ним прощается, я с вами, дорогие, я рядом. Пусть земля тебе будет пухом, Вилли. Ты не умер. Ты всегда с нами и в наших сердцах. Пусть твои песни останутся вечными.
Многие другие артисты также выразили свои соболезнования.
✔️Сегодня Вилли не стало...Как говорят в России -Царство небесное(( В конце 80-х годов на съемках фильма" Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР." , где я играл придурочного гэбэшника (потом роль полностью вырезали), я познакомился с Вилли Токаревым, Он тогда женился на хорошенькой 17-летней Светлане Радушинской. ...Токарев рассказывал, что, работая таксистом в Нью-Йорке, каждый час за рулём выпивал глоток виски. Так он делал для того, чтобы не толстеть от сидячей работы – выпивка заменяла ему высококалорийную еду и морально поддерживала во время тяжёлой таксистской работы. Каждый час по глотку крепкого алкоголя – своего рода диета и средство от депрессии. И ведь действовало– вон какой он уже дедушка, до 85 дожил, а всё крепышом держался! ✔️Короче, продолжая выпивать уже в Москве, познакомился с Светланой в ресторане. Свадьба тогда была в 1989 году в гостинице "Будапешт", круто погуляли - шум на всю столицу был! А жили они в маленьком однокомнатном номере гостиницы Россия, у меня кухня в два раза больше тогда была. Нас туда человек по десять набивалось и чай пили, было очень весело. Ещё съезд депутатов проходил и гостиница оцеплена была, меня постовые пропускали. Давно это было... В общем, Светлана -хохлушка, в Америку слиняла через Вилли, сейчас там сидит. Разошлась, родила кучу детей и снова разошлась. И про Токарева уже не вспоминает, сегодня Вили не стало, наверняка вспомнит(( Как говорят в России -Царство небесное #жаль #царствонебесное #виллитокарев #токарев #америка #ссср #помню #прощай #эстрада #краснодар #одесса #брайтон #лев #кино #ратушинская #кгб #цензура
Как ранее писал OBOZREVATEL, по предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.
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