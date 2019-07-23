"Мы выпили вот столечко!" Галкин показал пьяных Пугачеву и Вайкуле в Юрмале

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле мощно повеселились с алкоголем после "Рандеву" в Юрмале.

Этот момент заснял муж Аллы Борисовны, шоумен Максим Галкин на видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Дорогие друзья. Подошел… кто подошел? Подошло все к концу. Закончился фестиваль", – заплетающимся языком заявила Вайкуле.

Пьяные Вайкуле и Пугачева смеются кадр из видео

На что Пугачева заявила, будто их "снимает конец" и захохотала, удивив Галкина. "Юмор ниже пояса – это очень модно. Мы выпили то всего вот столечко", – добавила примадонна, показав пальцами, что почти не пили, зато много закусывали. Вайкуле тут же опровергла слова подруги, заявив, что они ничего не ели.

"Мы когда пьем – не едим. Дорогие друзья! Закончился писиваль... фестиваль. Мы сидим отдыхаем, обсуждаем артистов, всех хвалим (тут Пугачева еще раз расхохоталась. – Ред.). Выпили во столечко. Дорогие друзья, у меня совет. Когда вы пьете, не ешьте. А когда начинаете есть, больше не пейте", – продолжила Вайкуле.

Пьяные Пугачева и Вайкуле Кадр из видео

В итоге примадонна передала всем привет, сказав "хайль", на что у Галкина возник опять вопрос, о ком идет речь. В ответ муж Пугачевой услышал про ее "хахеля". В конце видео примадонна оголила плечо. Пользователи посмеялись над пьяными артистками и поблагодарили за труд.

Пугачева оголила плечо кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поездкой в Юрмалу Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже она с Галкиным стали почетными гостями на открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.

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