''Мы в наручниках'': появилось первое видео с Рыбкой и Лесли после суда

Российская модель Анастасия Вашукевич, известная в сети как Настя Рыбка, и ее тренер Александр Кириллов (Алекс Лесли) вышли на свободу после суда в Таиланде в наручниках.

Соответствующее видео близкие осужденных переслали изданию The Bell (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Конечно, мы в наручниках. Нас отпустил суд, а мы в наручниках", – прокомментировал Лесли.

Судя по кадрам, осужденных после суда посадили обратно в автозак, на что Кириллов не преминул пожаловаться на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как олигарх Олег Дерипаска проводил отпуск на яхте с Рыбкой.

Лесли и Рыбку арестовали в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

Стоимость тайского тренинга составляла $27 тысяч. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

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