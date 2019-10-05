"Мы в Киеве!" Вернувшаяся из России Лобода показала личное видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, рассказала, что она находится в Киеве и показала видео своей тренировки.

Соответствующий ролик, снятый в Valeriya Versalskaya Graces Studio, появился на странице артистки в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Сегодня мы находимся в Киеве на студии Версальской, прекрасной девушки, которая в течение очень многих лет делает мою фигуру стройной", – сказала в начале видео Лобода, после этого показав упражнения. Некоторые ее позы были довольно откровенными.

Скрин видео

Видеоряд сопровождался кавером артистки на песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна", за которую ее ранее сильно раскритиковали.

"А вы думаете легко быть худой?" – пожаловалась женщина.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода выступила на свадьбе у популярного тренера Валерии Версальской. Торжество прошло в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. В сети появились фото и видео с дорогого мероприятия.

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