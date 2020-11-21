Мы в адском состоянии, вирус хитрый и опасный, – украинская актриса о борьбе с COVID-19

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко вместе со своей семьей заразилась коронавирусом.

По словам артистки, уже вторую неделю болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Денисенко рассказала, что они находятся в адском состоянии. На четвертый день болезни у нее и ее мамы, а также у мужа актрисы Андрея Фединчика диагностировали двухстороннюю пневмонию.

"Мы делали максимум, чтобы не случилось воспаления, но этот вирус сильнее и хитрее. Первые дни болезни я еще публиковала посты, которые готовила для вас, но потом состояние от вируса оказалось сильнее. Пока описывать подробно это все нет ни сил, ни желания. Возможно, чуть позже расскажу вам всю нашу историю", – написала Денисенко.

Наталья Денисенко вместе со своей семьей заразилась коронавирусом Instagram Денисенко

Актриса предполагает, что они заразились COVID-19 от родственников в Чернигове.

"Даже удивились от позитивного теста, потому что по ощущениям это была просто легкая простуда, и мы сразу же сдали повторный анализ, но он тоже подтвердился", – отметила Денисенко.

После этого семья сразу начала лечиться, но коронавирус, по словам артистки, их не пощадил. Бывают дни, когда становится сложно ходить и появляется бессилие.

Денисенко добавила, что это очень коварная и тяжелая болезнь. Единственный, кто чувствует себя хорошо – это ее маленький сын Андрей. Сложнее всего COVID-19 переносит 62-летняя мама актрисы.

Наталья Денисенко вместе со своей семьей заразилась коронавирусом IVONA bigmir)net

Она надеется, что совсем скоро они пойдут на поправку и смогут победить вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из негативных последствий пандемии коронавируса во всем мире может стать вспышка кори у детей в 2021 году.