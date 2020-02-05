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7 февраля • обновлено в 08:18
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"Мы уже не тупые!" Известный блогер рассказала Собчак о беспределе в России

5.2т
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Популярный российский блогер Ида Галич пожаловалась на беспредел в России. Так, она заявила, что страна до сих пор "находится в 90-х".

Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео опубликовано на Youtube-канале "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы уже не тупые!" Известный блогер рассказала Собчак о беспределе в России

Скриншот из видео

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"Не настолько у нас в стране свобода слова актуальна. Мы до сих пор в 90-х. Не только в политике. а везде. У меня есть чувство, что вот у нас есть люди с деньгами, власти, и они до сих пор там. В 90-х. И они такие: "Так, что сегодня можно сделать? А давайте купим моей дочке первое место на соревнованиях! Отлично. Давайте посадим кого-то, кто невиновен. А люди же узнают в интернете. Давайте интернет запретим". Но у нас же уже прогресс идет, хоть мы и сильно отстаем от запада. Но мы уже не тупые, мы уже подняли головы. А там до сих пор думают, что мы масса, которую можно чем-то накормить", – сказала Галич.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Kom AV
Kom AV
Какая память у девушки, особенно если учесть что в 90-е она была ученицей младших классов в Германии. Какой полёт мысли, особенно для девушки смысл жизни которой - хайп...
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фил филька
фил филька
какая то ручная оппозиция у путина) вы найдите лидера за которым народ пойдет ибо на выборах у народа выбора нет) каждый раз я на выборах голосую НЕ за путина и каждый раз трудно что то выбрать стоящее. а точнее не из чего выбирать.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Собчачке бы вообще молчать, если бы не папаша и мамаша, то эту овцу бы никто не знал.
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4
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Гоша Злой, почему мне не повезло с родителями? Моя семья никогда не бедствовала, жили в достатке. Я получил бесплатное высшее образование. Всегда был обеспечен жильем и хорошей работай. Вот только мужиков у меня не было, вот в этом она меня сделала)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кубанский Николай, ну не повезло тебе с родителями как ей) нечего завидовать - она вон как стартанула менять мужиков в 19 так и не может остановиться. красивая же...))))
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