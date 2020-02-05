"Мы уже не тупые!" Известный блогер рассказала Собчак о беспределе в России

Популярный российский блогер Ида Галич пожаловалась на беспредел в России. Так, она заявила, что страна до сих пор "находится в 90-х".

Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео опубликовано на Youtube-канале "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Не настолько у нас в стране свобода слова актуальна. Мы до сих пор в 90-х. Не только в политике. а везде. У меня есть чувство, что вот у нас есть люди с деньгами, власти, и они до сих пор там. В 90-х. И они такие: "Так, что сегодня можно сделать? А давайте купим моей дочке первое место на соревнованиях! Отлично. Давайте посадим кого-то, кто невиновен. А люди же узнают в интернете. Давайте интернет запретим". Но у нас же уже прогресс идет, хоть мы и сильно отстаем от запада. Но мы уже не тупые, мы уже подняли головы. А там до сих пор думают, что мы масса, которую можно чем-то накормить", – сказала Галич.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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