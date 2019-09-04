"Мы тебя про*бали": Джаред Лето отреагировал на троллинг Харламова в сети

Популярный американский актер и музыкант Джаред Лето отреагировал на троллинг резидента Comedy Club Гарика Харламова в последний день лета.

Шоумен, на своей странице в социальной сети Instagram, призвал своих фолловеров написать музыканту "Лето! Все! Мы тебя про*бали!".

Меньше чем за сутки под снимками Лето появилось множество одинаковых комментариев.

Через некоторое время сам Лето разместил на своей странице в Instagram фото и подписал его "Лето не закончилось!".

Как ранее писал OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео, на котором он исполнил песню посвященную России. Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране. Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол.

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