"Мы с вами разной веры": "Квартал 95" ярко высмеял Зеленского на Пасху

Актеры студии "Квартал 95" потроллили президента Украины Владимира Зеленского, показав остроумную пародию его поздравления с Пасхой.

Так, пародист Юрий Великий показал, как Зеленский якобы обращается к украинцам и во время обращения к нему звонит Игорь Коломойский. Пародию показали в новом выпуске "Чисто News", который опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Привет, Украина! Я поздравляю вас с праздником Пасхи. Как вы знаете, это семейный праздник, когда вся семья собирается за одним столом, люди общаются и проводят все время вместе. Это получается, у нас уже целый месяц Пасха?" – пошутил пародист.

Пародия на Зеленского и Коломойского

Затем к "Зеленскому" якобы позвонил Игорь Коломойский:

"Здравствуйте, Игорь Валерьевич, а вы тоже верующий, а во что вы верите? В то, что я обязательно верну вам "ПриватБанк"? Тогда извините, но мы с вами разной веры", – закончил шутку "кварталовец".

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.