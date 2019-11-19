"Мы с ним еще встретимся": Тодоренко рассказала о конфликте с Бедняковым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, рассказала о конфликте с телеведущим Андреем Бедняковым.

Так, в шоу "Слава+" на YouTube ведущий Слава Демин поинтересовался у Регины о ее отношениях с Бедняковым.

Регина Тодоренко и Андрей Бедянков

Якобы Андрей в интервью Насте Ивлеевой намекнул, что Тодоренко не нравится ему как ведущая проекта "Орел и Решка".

"С этим вопросом я давно живу. Потому что я знаю, что нам иногда предлагали провести вместе проекты, какие-то шоу, корпоративы, свадьбы, а он отказывается. И как-то мне позвонил мой директор и говорит: "Слушай, а в чем проблема?" Я говорю: "Я не знаю, в чем проблема, не понимаю". И тут я начала написывать Андрюхе, но он не говорит, в чем проблема. Он отвечает, вроде бы все хорошо. Но за кадром показывает совсем другое. Это странно. Не знаю почему. Это нужно спросить у него. Может быть, я где-то взболтнула что-нибудь про него", - говорит Регина.

Регина Тодоренко Инстаграм

Также ведущий поинтересовался у Тодоренко, возможно, причина в скандальном интервью звезды, в котором она раскрыла все карты про "Орел и Решка"? На что Регина уверила, что причина не в этом:

"Нет, это еще было раньше, мне кажется. Я думаю, мы с ним встретимся еще, даже в рамках "Орел и Решка".

Андрей Бедняков Инстаграм

Затем Демин рассказал, что слышал, что еще одна ведущая "Орел и Решка" Ивлеева не очень хорошо относится к Регине.

"Мне кажется, это больше надуманное и раздутое каналами. Мы общаемся с Настей, у нас нет натянутых отношений. Хотя, может быть, я живу в розовых очках?", - ответила Тодоренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Регина Тодоренко взбудоражила поклонников откровенным нарядом.

Так, она опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в платье с очень глубоким декольте, через который крупным планом видно сочную грудь.

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