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''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием

15.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России заинтриговала своих поклонников новым фото и загадочным посланием. Она оставила под снимком хештег "вот и мы расстанемся с тобой".

Фолловеры Лободы отметили, что она очень хорошо выглядит и заинтересовались с кем же она собралась расстаться. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
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Поклонники Светланы Лободы отметили, что надеются, что это лишь слова из ее новой песни.

''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием
''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения.

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