''Мы расстанемся'': Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России заинтриговала своих поклонников новым фото и загадочным посланием. Она оставила под снимком хештег "вот и мы расстанемся с тобой".

Фолловеры Лободы отметили, что она очень хорошо выглядит и заинтересовались с кем же она собралась расстаться. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники Светланы Лободы отметили, что надеются, что это лишь слова из ее новой песни.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения.