"Мы очень ждем": Билык высказалась о примирении Украины и России

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык надеется, что Украина и Россия в будущем смогут помириться.

Такое заявление она сделала в интервью российскому изданию "Дни.ру", уточнив, что президент Владимир Зеленский поспособствует этому.

"Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация. Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте. Очень многие люди надеются на это (что Зеленский помирит народы. – Ред.). Поэтому и голосуют за "Партию Зе". Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды", – заявила она.

Билык надеется, что Зеленский помирит Украину с Россией

Билык добавила, что лично знакома с Зеленским. Она не раз работала с ним в различных программах, а сейчас ему не завидует.

"Хотя никогда никто и подумать не мог, что артист станет управлять страной. Но я ему не завидую – представляете, какая это нагрузка?! Жалею даже его в душе, потому что быть президентом – тяжелая работа. Без семьи, без выходных. Будем ему помогать. У меня домашние в шутку говорят, что пережила уже пять президентов. Но ни у одного из них ничего никогда не просила. Молюсь, чтобы не пришлось этого делать и дальше", – добавила певица.

Ирина Билык instagram /bilyk_iryna

Как сообщал OBOZREVATEL, перед парламентскими выборами Билык озадачила пользователей вместе с бывшим возлюбленным, Дмитрием Коляденко. Как известно, в Раду тогда собралось много украинских артистов. Вот и Билык с Коляденко решили пофантазировать, как будет называться их политическая партия.

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