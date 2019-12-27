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27 декабря • обновлено в 12:52
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"Мы не были знакомы лично": Галкин рассказал, кто родил им с Пугачевой детей

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Российский шоумен Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

Об этом Галкин рассказал в новом интервью для YouTube-шоу "А поговорить?"

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Инстаграм Максима Галкина

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Так, по словам шоумена, он не считает суррогатное материнство чем-то противоестественным. С женщиной, которая выносила их детей, они не были знакомы лично.

"Я считаю, это свободный выбор каждого. Для этого человека создаются самые комфортные условия из возможных. С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Я знал, кто она, но она не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий", говорит шоумен.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза

кадр из видео

На вопрос ведущей, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать, Галкин ответил:

"Этого человека нам помогали найти специалисты. Это и анкеты, и собеседования, и видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь откуда человек. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то. Человек открыто говорит про себя, дает свои данные. В любом случае это зарабатывание денег".

"Мы не были знакомы лично": Галкин рассказал, кто родил им с Пугачевой детей

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин рассказал о случае, когда он очень сильно напился при телеведущей Ксении Собчак.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
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