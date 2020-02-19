"Мы фашистов победили": Малышева и Ургант отличились абсурдной песней про коронавирус

Российская телеведущая Елена Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили странную песню о профилактике коронавируса в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале передачи (смотрите видео в конце новости).

Также Иван отметил, что таким образом Малышева бросит "творческую бомбу в коронавирус".

Малышева и Ургант Кадр из видео

В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

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Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: "Что бы там ни говорили, мы фашистов победили – победим и эту тварь".

Отметим, странный номер телеведущих сопровождался не менее "оригинальным" танцем соведущего Урганта Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвал ажиотаж выпуск шоу Елены Малышевой "Жить здорово!" про матку. В эфире росТВ пародийная актриса Светлана Галка в костюме этого женского органа вышла в студию и начала петь.

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