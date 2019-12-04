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4 декабря • обновлено в 09:50
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"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым

3.2т
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Российская певица Лолита Милявская опубликовала новые фотографии с Николаем Басковым, на одной из которых показала поцелуй с артистом.

Так, на снимке, опубликованном в Instagram, звезды прижались друг к другу щеками и чувственно поцеловались.

"Коля, как с тобой рядом легко! И в паре можно делать все!", неоднозначно подписала кадр Лолита.

Лолита и Николай Басков

Лолита и Николай Басков

Инстаграм

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Басков с юмором ответил звезде в комментариях к посту: "Причем долго".

Впрочем, многие поклонники артистов заявили, что Басков и Лолита прекрасно смотрятся вместе и могли бы быть идеальной парой.

"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым

Однако о романе звезд говорить не приходится. В комментариях Милявская ответила одному из подписчиков, заявив, что они с Басковым "давно "женаты" ведением мероприятий".

"Мы давно женаты": Лолита шокировала поцелуем с Басковым
Лолита и Николай Басков

Лолита и Николай Басков

Инстаграм

Лолита и Николай Басков

Лолита и Николай Басков

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская удивила поклонников, показав пышную грудь в белье.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram видео, на котором перед камерой сидит без одежды и наносит косметическое средство на лицо

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Автор
Анна Михно
Персоны
Лолита Милявская Николай Басков
Место
Россия
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