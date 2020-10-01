Музыку группы "ДахаБраха" использовали в рекламе известного бренда. Видео

Ольга Веркалец Люди 16:51, 1.10.2020 Обновлено: 23:52, 1.10.2020

Всемирно известный ливанский дизайнер Эли Сааба использовал музыку этногруппы "ДахаБраха" как саундтрек к рекламе своей новой коллекции весна-лето 2021.

Ролик опубликован на YouTube-канале бренда Elie Saab. Отметим, что коллекция получила название "Гимн жизни" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждая женщина расцветает и становится самой собой, сильной и смелой, поражая страстью и смелой внутренней мистичностью", – рассказали создатели коллекции в анонсе.

Напомним, "ДахаБраха" – украинская этногруппа, созданная актером Владиславом Троицким. Название коллектива составлена из староукраинских слов "давать" и "брать". 27 февраля 2020 года музыканты стали лауреатами Шевченковской премии-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее песня группы "ДахаБраха" "Шо з-під дуба" стала саундтреком к рекламному ролику бренда мужской косметики "House 99", созданного английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак