Музыку группы "ДахаБраха" использовали в рекламе известного бренда. Видео

Всемирно известный ливанский дизайнер Эли Сааба использовал музыку этногруппы "ДахаБраха" как саундтрек к рекламе своей новой коллекции весна-лето 2021.

Ролик опубликован на YouTube-канале бренда Elie Saab. Отметим, что коллекция получила название "Гимн жизни" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждая женщина расцветает и становится самой собой, сильной и смелой, поражая страстью и смелой внутренней мистичностью", – рассказали создатели коллекции в анонсе.

Напомним, "ДахаБраха" – украинская этногруппа, созданная актером Владиславом Троицким. Название коллектива составлена из староукраинских слов "давать" и "брать". 27 февраля 2020 года музыканты стали лауреатами Шевченковской премии-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее песня группы "ДахаБраха" "Шо з-під дуба" стала саундтреком к рекламному ролику бренда мужской косметики "House 99", созданного английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.