Музыканты рок-группы Her's погибли в США: что произошло

Британские музыканты из рок-группы Her's Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг погибли в автокатастрофе во время гастролей по США.

Представители лейбла ливерпульских артистов подтвердили их смерть. Об этом сообщает Daily Star.

По словам издания, инцидент произошел в Калифорнии по пути на выступление в город Санта-Ана. Также вместе с участниками группы погиб их тур-менеджер Тревор Энгельбрексон.

Фото: Daily Star

Фото: twitter/TheGuideLpool

Фото: Daily Star

Отмечается, что музыканты познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств, в 2017 году они выпустили свой первый альбом.

Фото: Daily Star

Фото: twitter/TheGuideLpool

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта 2019 года умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Представители группы сообщили, что музыкантпокончил с собой.

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