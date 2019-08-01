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Музыканты Rammstein публично поцеловались в Москве: фото

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Гитаристы легендарной рок-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс публично поцеловались на сцене во время концерта на стадионе "Лужники" в Москве.

Соответствующие фото с выступления в России, на котором они выразили поддержку ЛГБТ, появились на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.

"Россия, мы любим тебя", – сказано в описании. Таким образом музыканты выступили против гомофобии в России.

Поцелуй гитаристов Rammstein

Поцелуй гитаристов Rammstein

instagram /rammsteinofficial

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Такое поведение для Rammstein не является необычным. Музыканты точно также целовались на сцене во время европейского тура. Но в России такой поступок может грозить большими неприятностями.

В соответствии с законодательством, участников группы могут задержать на 15 суток и депортировать или оштрафовать на 78 долларов и депортировать за подобные прилюдные действия.

Гитарист Rammstein

Гитарист Rammstein

instagram /rammsteinofficial/

Выступление Rammstein в Москве

Выступление Rammstein в Москве

instagram /rammsteinofficial/

Концерт Rammstein в Москве

Концерт Rammstein в Москве

instagram /rammsteinofficial/

Rammstein в Москве

Rammstein в Москве

instagram /rammsteinofficial/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на молодежном форуме "Таврида" в Крыму показали скандальную постановку, в которой девушки поцеловались друг с другом и показали обнаженную грудь.

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Место
Россия Москва
Теги
Rammstein ЛГБТ шоу-бизнес
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Молодцы , свободные парни
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