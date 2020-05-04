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4 мая • обновлено в 22:38
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Музыкант британской рок-группы The Stranglers умер из-за коронавируса

4.5т
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Клавишник британской рок-группы The Stranglers Дэйв Гринфилд умер после положительного результата теста на коронавирус. Ему был 71 год.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, музыкант заразился COVID-19 после длительного пребывания в больнице из-за проблем с сердцем.

Дэйв Гринфилд

Дэйв Гринфилд

Фото: dailymail.co.uk

На смерть Гринфилда отреагировал его коллега, басист группы The Stranglers Жан-Жак Бурнель.

"Вечером 3 мая мой великий друг и давний коллега, музыкальный гений Дэйв Гринфилд, скончался как одна из жертв Великой пандемии 2020 года", – сказал он.

Рок-группа The Stranglers

Рок-группа The Stranglers

Фото: dailymail.co.uk

Отметим, что Дэйв Гринфилд был известен своим отличительным звучанием и стилем игры, используя такие инструменты, как клавесин и электро-орган Гаммонда. Он также написал музыкальную пьесу Golden Brown, с которой группа The Stranglers добилась наибольшей популярности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Теги
шоу-бизнес шоу
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