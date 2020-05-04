Клавишник британской рок-группы The Stranglers Дэйв Гринфилд умер после положительного результата теста на коронавирус. Ему был 71 год.
Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, музыкант заразился COVID-19 после длительного пребывания в больнице из-за проблем с сердцем.
Дэйв Гринфилд
Фото: dailymail.co.uk
На смерть Гринфилда отреагировал его коллега, басист группы The Stranglers Жан-Жак Бурнель.
"Вечером 3 мая мой великий друг и давний коллега, музыкальный гений Дэйв Гринфилд, скончался как одна из жертв Великой пандемии 2020 года", – сказал он.
Рок-группа The Stranglers
Фото: dailymail.co.uk
Отметим, что Дэйв Гринфилд был известен своим отличительным звучанием и стилем игры, используя такие инструменты, как клавесин и электро-орган Гаммонда. Он также написал музыкальную пьесу Golden Brown, с которой группа The Stranglers добилась наибольшей популярности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.