Музыкальная премия YUNA 2021: обнародован полный список номинантов
В среду, 9 декабря, престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. Она состоится 30-31 марта 2021 года.
На голосование вынесли работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Так, YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Об этом стало известно на официальном сайте премии.
Номинанты на премию "Лучшая исполнительница"
Alina Pash
Jerry Heil
"Лучший исполнитель"
"Лучшая поп-группа"
KADNAY
TVORCHI
"Лучшая рок-группа"
"Открытие года"
GO_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
"Лучший видеоклип"
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Антитіла – Кіно
The HARDKISS & MONATIK – Кобра
"Лучший альбом"
TVORCHI – 13 Waves
MAX BARSKIH – 1990
NK – Eclectica
KAZKA – Nirvana
TAYANNA – Жіноча сила
Артем Пивоваров – Земной
"Лучшая песня"
Юлия Санина и Тина Кароль – "Вільна"
The HARDKISS – Гора
Артем Пивоваров – Дежавю
Антитіла – Кіно
The HARDKISS и MONATIK – Кобра
"Лучшая песня на иностранном языке"
Krut – 99
NK – A HUEVO
TVORCHI – Bonfire
SERDUCHKA – Make It Rain Champagne
MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
"Лучший электронный хит"
TVORCHI – Bonfire
KADNAY – DanceDiscoParty
MARUV & BOOSIN – I Want You
ONUKA – Сеанс
Ivan NAVI – Холодна ніч
"Лучший хип-хоп-хит"
Alina Pash – Bosorkanya
MamaRika – MAVKA
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
Alyona alyona & KALUSH – Гори
ТНМК – Історія України за 5 хвилин
"Другой формат"
ALLOISE
Pur: Pur
ЛУНА
"Лучший дуэт/коллаборация"
Бумбокс & Крихiтка – Ангела
MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям
The HARDKISS & MONATIK – Кобра
"Лучший эстрадный хит"
Олег Винник – Безумная любовь
DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця
Ирина Билык – Красная помада
Олег Кензов – По кайфу
ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!
"Лучше концертное шоу"
Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитіла – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Останній танець
Стоит отметить, что список номинантов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован 10 декабря.
Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех шести претендентов номинировать автоматически.
Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" ("Преданная")
Джамала – "Ціна правди" ("Цена правды")
Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Сумасшедшая свадьба 2")
Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мои мысли тихие")
KAZKA – "Літаки" ("Свидание в Вегасе")
Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Возвращение")
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020 – его назвали лучшим артистом современности.