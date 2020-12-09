Музыкальная премия YUNA 2021: обнародован полный список номинантов

София Ковнир Люди 21:42, 9.12.2020 Обновлено: 21:52, 9.12.2020

В среду, 9 декабря, престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. Она состоится 30-31 марта 2021 года.

На голосование вынесли работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Так, YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Об этом стало известно на официальном сайте премии.

Номинанты на премию "Лучшая исполнительница"

"Лучший исполнитель"

YUNA 2021
24 канал

"Лучшая поп-группа"

"Лучшая рок-группа"

"Открытие года"

  • GO_A

  • Kosmopolis

  • Lida Lee

  • Our Atlantic

  • АСАФАТОV

В 2021 году состоится премия YUNA
ZIK.ua

"Лучший видеоклип"

"Лучший альбом"

  • TVORCHI – 13 Waves

  • MAX BARSKIH – 1990

  • NK – Eclectica

  • KAZKA – Nirvana

  • TAYANNA – Жіноча сила

  • Артем Пивоваров – Земной

"Лучшая песня"

  • Юлия Санина и Тина Кароль – "Вільна"

  • The HARDKISS – Гора

  • Артем Пивоваров – Дежавю

  • Антитіла – Кіно

  • The HARDKISS и MONATIK – Кобра

В Киеве состоится музыкальная премия YUNA
112 канал

"Лучшая песня на иностранном языке"

  • Krut – 99

  • NK – A HUEVO

  • TVORCHI – Bonfire

  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

  • MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

"Лучший электронный хит"

  • TVORCHI – Bonfire

  • KADNAY – DanceDiscoParty

  • MARUV & BOOSIN – I Want You

  • ONUKA – Сеанс

  • Ivan NAVI – Холодна ніч

"Лучший хип-хоп-хит"

  • Alina Pash – Bosorkanya

  • MamaRika – MAVKA

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела

  • Alyona alyona & KALUSH – Гори

  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

"Другой формат"

Номинанты на премию YUNA
Информатор

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • Бумбокс & Крихiтка – Ангела

  • MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

  • Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

"Лучший эстрадный хит"

"Лучше концертное шоу"

  • Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv

  • KAZKA – NIRVANA

  • The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

  • Антитіла – HELLO Kyiv Live

  • Время и Стекло – Останній танець

Стоит отметить, что список номинантов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован 10 декабря.

Популярная премия YUNA
Ticketsbox

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех шести претендентов номинировать автоматически.

  • Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" ("Преданная")

  • Джамала – "Ціна правди" ("Цена правды")

  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Сумасшедшая свадьба 2")

  • Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мои мысли тихие")

  • KAZKA – "Літаки" ("Свидание в Вегасе")

  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Возвращение")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020 – его назвали лучшим артистом современности.

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