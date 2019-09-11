"Мужика вам надо!" Чехова вызвала ажиотаж в сети голым фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

"Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото: viva.ua

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Отметим, что в сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие раскритиковали Чехову за пошлое фото и написали, что "ей надо мужика".

Другие же поклонники засыпали Анфису комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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