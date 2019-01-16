''Мужик в майке'': Волочкова разозлила сеть откровенным фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав новое фото с Мальдив, где она сейчас отдыхает. Так, звезда позирует в белой майке на фоне океана.
Пользователи сети отметили, что артистка использовала фотошоп. Снимок Волочкова разместила на своей странице в Instagram.
Анастасия Волочкова
znaj.ua
"Красивый теплый мальдивский вечер", - подписала фото Волочкова.
Отметим, что подписчики балерины раскритиковали ее за такой снимок.
Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" откровенных шпагатов.
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