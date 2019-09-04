"Мужчины, я вас спасу!" Российская певица сделала необычное заявление о своей груди

39-летняя российская певица Анна Семенович заявила, что ее грудь обладает целебными свойствами. В связи с этим артистка решила чаще демонстрировать свой бюст, чтобы спасать жизни мужчин.

Об этом Семенович сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладываются, живут долго и счастливо", — заявила звезда.

В описании к видео она добавила, что будет чаще демонстрировать свои формы.

"Ученые доказали, что мужчины,которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу!" — написала Семенович.

Отметим, что артистка часто радует поклонников откровенными фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку. На снимке она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.

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