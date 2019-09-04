"Мужчины, я вас спасу!" Российская певица сделала необычное заявление о своей груди

39-летняя российская певица Анна Семенович заявила, что ее грудь обладает целебными свойствами. В связи с этим артистка решила чаще демонстрировать свой бюст, чтобы спасать жизни мужчин.
Об этом Семенович сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладываются, живут долго и счастливо", — заявила звезда.
В описании к видео она добавила, что будет чаще демонстрировать свои формы.
"Ученые доказали, что мужчины,которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу!" — написала Семенович.
Учёные доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% ☝🏼 Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте ❤️ Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу 😂😂😘 #юмор Вчера сделали крутую фотосессию в Питере, скоро будет море красивых фоток и много моего декольте 😉 Спасибо моей прекрасной команде, я получила огромное удовольствие от работы с вами ❤️ Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #питер #сьемки #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️
Отметим, что артистка часто радует поклонников откровенными фото.
Каждый человек, который приходит к нам в жизнь несет для нас какой-то урок🙏🏼 Кто-то учит нас терпению, кто-то любви, а кто-то ответственности❤️ Вы когда-нибудь задумывались чему вас учат ваши близкие люди? 👇🏼 #мысливслух #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️
Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей , уверена вы их оцените, а как вы отдыхаете? 👇🏼 #отпуск #отдых #анясеменович #нарелаксе #позитивщики❤️❤️❤️
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку. На снимке она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.
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